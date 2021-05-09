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Türkıye kripto vurgunla sarsıldı. Yerli kripto alım satım borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.

TAKVİM, Özer'i adım adım takibe aldı.

Buna göre Kripto Fatih'in izine önce Üsküp'te rastlandı. Çevresinde, koruma ordusu vardı! Karadağ'da 2 gün kaldıktan sonra Tiran'a dönen Özer, yakalanmamak için lüks bir yat kiraladı.

Arnavutluk'un sahil kentleri Avlonya ve Durres arasında sabahlara kadar tur attı. Zaman zaman da dağlık bir bölge olan Fier'e gittiği ortaya çıktı.