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    , 2 milyar dolarla ’a kaçtı: Lüks bir yatta yaşamaya başladı

    ıye kripto vurgunla sarsıldı. Yerli kripto alım satım borsası 'in CEO'su 2 milyar dolarla 'un başkenti 'a kaçtı. TAKVİM, Özer'i adım adım takibe aldı. Buna göre 'in izine önce 'te rastlandı. Çevresinde, koruma ordusu vardı! 'da 2 gün kaldıktan sonra Tiran'a dönen Özer, yakalanmamak için lüks bir yat kiraladı. Arnavutluk'un sahil kentleri ve arasında sabahlara kadar tur attı. Zaman zaman da dağlık bir bölge olan 'e gittiği ortaya çıktı.

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    Türkıye kripto vurgunla sarsıldı. Yerli kripto alım satım borsası Thodex'in CEO'su 2 milyar dolarla 'un başkenti 'a kaçtı.

    TAKVİM, Özer'i adım adım takibe aldı.

    Buna göre 'in izine önce 'te rastlandı. Çevresinde, koruma ordusu vardı! 'da 2 gün kaldıktan sonra Tiran'a dönen Özer, yakalanmamak için lüks bir yat kiraladı.

    Arnavutluk'un sahil kentleri ve arasında sabahlara kadar tur attı. Zaman zaman da dağlık bir bölge olan 'e gittiği ortaya çıktı.

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