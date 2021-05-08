Son dakika haberi... İşgalci İsrail devleti, Filistinlilere geçtiğimiz gün yine alçakça saldırdı. Yüzlerce yaralının olduğu saldırıya ilişkin Türkiye'den peş peşe kınama mesajları geldi ve ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'na ses çıkartmaları yönünde çağrıda bulunuldu. TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), TBMM'nin girişimiyle İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladı.
İSİPAB'ın açıklamasında, İsrail'in, mübarek Ramazan ayında Kudüs'te uyguladığı baskıcı politikaları ve Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin, 7 Mayıs gecesi Mescid-i Aksa'da ibadet eden cemaate yönelik gerçekleştirilen saldırılarla yeni ve son derece vahim bir boyut kazandığı belirtildi.
İsrail güvenlik güçlerinin, üç semavi dinin müşterek mübarek mekanı niteliğindeki Harem-i Şerif'te aşırı güç kullanması sonucunda, çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına neden olduğu ve bunun şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, "Doğu Kudüs'te bu akşam idrak edilecek Kadir Gecesi'nde mevcut gerginliğin daha fazla tırmanmaması için, İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'e ve buradaki cemaate müdahale etmekten kaçınması çağrısında bulunuyoruz." denildi.