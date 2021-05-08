İsrail güvenlik güçlerinin, üç semavi dinin müşterek mübarek mekanı niteliğindeki Harem-i Şerif'te aşırı güç kullanması sonucunda, çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına neden olduğu ve bunun şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, "Doğu Kudüs'te bu akşam idrak edilecek Kadir Gecesi'nde mevcut gerginliğin daha fazla tırmanmaması için, İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'e ve buradaki cemaate müdahale etmekten kaçınması çağrısında bulunuyoruz." denildi.