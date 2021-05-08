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    • 08.05.2021 21:28
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    Başkan 'dan 'e sert tepki: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

    Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden 'in - Aksa'ya yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

    Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.


    "FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



    Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.




    İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması;

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz