Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP saflarına dönüş yapan Cihangir İslam, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunda... CHP'li Cihangir İslam, PKK'nın uşaklığını yapan HDP'ye çağrıda bulunarak Millet İttifakı'na katılmasını istedi.

PKK'NIN UŞAKLARINA ÇAĞRI YAPTI

İslam, "CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nda HDP de yer almalı mı?" sorusunu yanıtladı.

İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum. Birtakım problemler tek taraflı değil, siyasetin içinden baktığınız zaman daha farklı" dedi.

İslam konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil toplum bize şunu öğretti; farklı kimliklerle benzer siyasetler güdülebilir. Yani bugün siyasete baktığınızda bazı siyasetçiler -bugün bizi yönetenler de öyle düşünüyor- zannediyor ki ben tek bir kimlik yaratırsam, tek bir kimlik oluşturursam, ülke düze çıkar. Hayır böyle değil. Önemli olan şudur: Farklılıklarımıza rağmen sizinle biz aynı mekânı bir hukuk sistemi, bir adil sistem içerisinde paylaşabiliyor muyuz? Birbirimizin arkasını kollayabiliyor muyuz? Birlikte iş yapabilme becerimiz var mı? Yöneticimizi bu ülkeyi yöneteceğimizi, mevzuatımızı birlikte tayin edebiliyor muyuz?"

NE OLMUŞTU?

Geride kalan genel seçimlerde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti.

İslam'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında parti rozetini kendisine takmasıyla resmen CHP'li olmuştu.