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    • 09.05.2021 02:21
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    'li , Genel Başkanı 'nun yolunda! 'yi 'na çağırdı

    'nden istifa ederek saflarına dönüş yapan , Genel Başkanı 'nun yolunda... CHP'li Cihangir İslam, PKK'nın uşaklığını yapan 'ye çağrıda bulunarak 'na katılmasını istedi.

    CHP'li Cihangir İslam, KK'nın yolunda

    'nden istifa ederek saflarına dönüş yapan , Genel Başkanı 'nun yolunda... CHP'li Cihangir İslam, PKK'nın uşaklığını yapan 'ye çağrıda bulunarak 'na katılmasını istedi.

    PKK'NIN UŞAKLARINA ÇAĞRI YAPTI
    İslam, "CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nda HDP de yer almalı mı?" sorusunu yanıtladı.

    İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum. Birtakım problemler tek taraflı değil, siyasetin içinden baktığınız zaman daha farklı" dedi.

    İslam konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    " bize şunu öğretti; farklı kimliklerle benzer siyasetler güdülebilir. Yani bugün siyasete baktığınızda bazı siyasetçiler -bugün bizi yönetenler de öyle düşünüyor- zannediyor ki ben tek bir kimlik yaratırsam, tek bir kimlik oluşturursam, ülke düze çıkar. Hayır böyle değil. Önemli olan şudur: Farklılıklarımıza rağmen sizinle biz aynı mekânı bir hukuk sistemi, bir adil sistem içerisinde paylaşabiliyor muyuz? Birbirimizin arkasını kollayabiliyor muyuz? Birlikte iş yapabilme becerimiz var mı? Yöneticimizi bu ülkeyi yöneteceğimizi, mevzuatımızı birlikte tayin edebiliyor muyuz?"

    NE OLMUŞTU?
    Geride kalan genel seçimlerde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi'ne katılan Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti.

    İslam'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında parti rozetini kendisine takmasıyla resmen CHP'li olmuştu.

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    Haberler Güncel CHP'li Cihangir İslam, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunda! HDP'yi Millet İttifakı'na çağırdı