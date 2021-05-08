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    • 09.05.2021 00:23
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    Son dakika: Başkan 'dan dünyasına çağrısı: 'e karşı harekete geçin

    Başkan , dünyasına 'in 'e yönelik saldıran karşı 'harekete geçin' çağrısı yaptı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koyarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır" dedi.

    Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Filistin çağrısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.


    İSLAM DÜNYASINA "HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI
    İslam dünyasına çağrı yapan Başkan Erdoğan, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıbleleri, 3 dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntülerini hem öfkelerini artıran haberler aldıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam, huzurunda bulunan her Müslüman'dır. Bu saldırının muhatabı, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, Cakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi 3 dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak, dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır.

        "TÜRKİYE OLARAK BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK, YAPIYORUZ VE YAPACAĞIZ"
        Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum. Bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda, Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir."



        İşte Başkan Erdoğan'ın "Kudüs tüm dünyadır, oradaki tüm Müslümanlar da tüm insanlıktır" başlığıyla yaptığı o paylaşım;

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İslam dünyasına Filistin çağrısı: İsrail'e karşı harekete geçin