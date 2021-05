Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıbleleri, 3 dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntülerini hem öfkelerini artıran haberler aldıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam, huzurunda bulunan her Müslüman'dır. Bu saldırının muhatabı, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, Cakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi 3 dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak, dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır.