Erdoğdu'nun ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle: Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını da ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu. Bankalar tarafından takibe düşmem aileme karşı beni çok zor durumda bırakabilirdi. SABAH'ın haber yaptığı WhatsApp mesajları söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan belediye başkanı ile olan yazışmalarımdır. Bu durumu dönemin MYK üyelerine defalarca anlatmama rağmen hukuki bir çözüm bulunamadı. Ben bu ödemeleri yaparken yakın akrabam ve arkadaşlarım dışında hiç kimseden kör kuruş almadım...

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