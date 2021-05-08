CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşinin üzerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Yazıcızade ve Alaeddin mahallelerinde bahçeli kagir ev, arsa, Ankara Etimesgut'ta dairelerle Çeşme'de yazlıktan oluşan gayrimenkuller var. Hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetime tabi olan belediyelerde açıktan para verilmesinin bir suç itirafı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Erdoğdu'nun 'Kayda girmesin, elden tahsil' şeklindeki açıklamaları ihbar kabul ederek soruşturma başlatıyor.
"BEN MEMURUM PARAM YOK"
Sabah'ın haberine göre akademisyenlere maaş verilmesi konusunda belediye başkanlarının verdikleri sözleri tutmadığını belirterek parti içindeki kirli çarkı deşifre eden Erdoğdu sosyal medyadan "Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu" şeklinde yaptığı açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Hem kendisi hem de eşinin altında lüks arabaları bulunan Erdoğdu, skandallarıyla da sık sık partide rahatsızlık yaratıyor. Memurluktan ayrılarak 2011 yılı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı yapılan Erdoğdu, tavşan aday olarak listede kendine yer buldu. Seçim kampanyalarını yürütmek masrafları karşılamak için bir araya gelen 2. Bölge milletvekili adayları kendi aralarında para toplamaya karar verdiler.
CHP'de önemli görevlerde bulunan ve 2. Bölge milletvekili sıralamasında yer alan bir aday çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kampanya masrafları için kendi aralarında yaptıkları toplantıda para toplamaya karar verdiklerini belirten CHP'li isim, "Bu toplantıda Aykut Erdoğdu, 'Ben memurluktan ayrıldım. Kampanyaya verecek param yok' diyerek kampanyaya katılmadı. Erdoğdu'nun bu yaklaşımına listede olan arkadaşlar bozuldu. Çünkü yıllardır partinin her kademesinde görev alan arkadaşlarımızın önünde sıralamada yer alıp, kampanyaya katkı vermemesi tepkilere neden olmuştu. Seçildikten sonra zenginleşti. Lüks arabalara bindi. Bu varlığının bir açıklaması olmalı" diye konuştu.