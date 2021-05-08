SON DAKİKA: Terör örgütü DEAŞ’ın sözde “Bomba Timi Komutanı” yakalandı

SÖZDE SAĞLIK EMİRİ DE YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın "Mudafa" ismi verilen hücre evlerinde yakalanan şüphelilerden birinin ise Suriye uyruklu kişilere sözde sağlık hizmeti vererek terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettiği öne sürülen "Ebu Şehit" kod adlı Abdulcabbar B. olduğu öğrenildi. Abdulcabbar B.'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri olduğu öne sürüldü. Yakalananlar arasında, "Ebu Samir El Tedmuri" kod adlı Zekeriya K. da bulunuyor. Şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerine sahte pasaport düzenlediği ve farklı ülkelere çıkmalarını sağladığı iddia ediliyor.

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