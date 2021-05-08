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    • 08.05.2021 09:55
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 'nde öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Öte yandan 'da öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AA
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.

    Öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

    Bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

    Rüzgarın batı ve güneybatı, öğleden sonra batı ve kuzeybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bölgenin bazı bölümlerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'de güney ve güneybatı, gece Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


    YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden, gece Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 28°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra orta ve doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 28°C
    Az bulutlu

    MERSİN °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın batısı ile akşam ve gece saatlerinde Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Ankara il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 27°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 27°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 24°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 29°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 26°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölümü ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Çorum ve Amasya, gece ve Pazar sabah saatlerinde Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde batısı başta olmak üzere il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ARTVİN °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 24°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarla (40-60 km/saat) birlikte yer yer etkili olması bekleniyor.

        TRABZON °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        AĞRI °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 19°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 31°C
        Az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 31°C
        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 31°C
        Az bulutlu

        SİİRT °C, 29°C
        Az bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı