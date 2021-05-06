CHP'nin içindeki tehdit damarı yine hortladı! Bu kez İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sazı eline aldı. Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan ayrılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı vatana ihanetle suçlamaya kalktı.

Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a sürekli hakaret ederken, Altay da Menderes benzetmesi yapmıştı. Özkoç ise halkın oylarıyla seçilmiş Başkan'a diktatör iftirası atmıştı.

CHP'li Aykut Erdoğdu haddini aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Vatana ihanet suçundan yargılatacağını" açıkladı. Bu küstahlığa tüm siyasilerden tepki yağdı.

Vekilin sözleri, aynı kafadaki CHP'lilerin daha önceki tehditlerini hatırlattı. Başkan Erdoğan, hadsiz vekile 250 bin liralık tazminat davası açtı.

YASSIADA ZİHNİYETİ

Fuat Oktay (C.Başkanı Yardımcısı): Darbe sevicilerinin Yassıada zihniyeti...

HAMZA DAĞ (AK Parti Gn. Bşk. Yrd.): Ateş olsa cirmi kadar yer yakar.



ÖMER ÇELİK (AK Parti Söz.): Yassıada katliam örgütü yine ortaya çıktı.

ÇİĞDEM KARAASLAN (AK Parti Gn. Bşk. Yrd.): Erdoğan ve yol arkadaşları, tehditlere asla boyun eğmez.