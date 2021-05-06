İzmir Çeşme'de kaçak villa ve İstanbul Kadıköy'de iskânsız dubleks daire skandallarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, kendi partisinin belediyelerini bile adeta haraca bağladığı ortaya çıktı.
Ulaşılan bilgi ve kanıtlara göre Erdoğdu, hakaret ettiği siyasilerin açtığı yüklü tazminat davalarının ücretleri ile akademisyenler için toplayacağı paraları CHP'li belediye başkanlarından tahsil etti. Erdoğdu'nun para alışverişleri Şişli Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı Hayri İnönü ile yaptığı WhatsApp yazışmalarıyla da belgelendi.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE YALANI
Yazışmalarda Erdoğdu, hakaretleri yüzünden açılan tazminat davalarının faturalarını belediyeye ödetmek için yolsuzlukla mücadele ettiği yalanına sığnıyor ve İnönü'ye şöyle diyor: "Sevgili başkanım, yaptığım yolsuzlukla mücadelenin karşılığı bu oldu. Ben konuyu S. ağabeye anlattım. Açık hesabımı akademisyenler için kullandım, şimdi icra başlatıyorlar. Başkanım akademisyenler için bu hafta bir şey yapabilir miyiz? Bir de C. gazetesine destek ver. Makbuzu da Seyit Bey (Torun) ile genel başkana gönder."