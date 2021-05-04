"KATİLLERİN DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

MİLLET DÜŞMANI ZİHNİYETİN DİLİ

Erdoğdu'nun kullandığı dili FETÖ'den tanıdıklarını vurgulayan Çelik, "Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." dedi.