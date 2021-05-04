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    • 04.05.2021 23:32
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    AK Parti'li 'ten 'li 'nun darbe imasına sert tepki: Menderes’in katillerinin diliyle konuşuyorlar

    AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan 'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan 'li vekil 'ya tepki gösterdi. Çelik, "Yine i hortlamış. Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" dedi

    AK Parti'den darbe imalarına çok sert tepki!

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

    Yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı indireceklerini ve vatana ihanetten yargılayacaklarını vurgulayan Erdoğdu, "Bunun için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

    "KATİLLERİN DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"
    Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

    MİLLET DÜŞMANI ZİHNİYETİN DİLİ
    Erdoğdu'nun kullandığı dili FETÖ'den tanıdıklarını vurgulayan Çelik, "Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." dedi.



    Çelik paylaşımlarının devamında şu ifadelere yer verdi:

    Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.



        "BUNLARA SESSİZ KALMAK MİLLETE İHANETTİR"
        Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.
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