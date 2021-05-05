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    Son dakika: Başkan dile getirmişti: , -19 aşısı hamlesi ile destek verdi

    Son dakika haberi... Başkan , dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin geliştirilen aşı çalışmaları ile ilgili bir konuşma yapmıştı. Başkan Erdoğan konuşmasında "Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır" demişti. 'nden gelen -19 aşısı haberi ile bu çağrıya destek verdi.

    Başkan Erdoğan söyledi ABD destek verdi

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin geliştirilen aşı çalışmaları ile ilgili bir konuşma yapmıştı. Başkan Erdoğan konuşmasında "Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır" demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Kovid-19 aşısı haberi ile bu çağrıya destek verdi.

    Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde başlarken, aşıların patent konusu tartışmalara yol açmıştı. Washington yönetiminden konuyla ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

    ABD'DEN DESTEK GELDİ
    ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdi.

        Kovid-19 salgının olağanüstü önlemler gerektirdiğine dikkati çeken Tai, "Yönetim, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü bir şekilde inanmaktadır ancak salgını sona erdirmede Kovid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi desteklemektedir." ifadesini kullandı.

        "AKTİF OLARAK KATILACAĞIZ"
        ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, bu konuda DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarını belirterek, kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı dikkate alındığında bu müzakerelerin zaman alacağını aktardı.

        Tai, ayrıca bu aşıların üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

            Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti.

            Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

            BAŞKAN ERDOĞAN DİLE GETİRMİŞTİ
            Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ettiklerini aktararak, "Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır.

                Bu çerçevede G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de birinde insan deneylerine başladığımız toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız." diye konuşmuştu.
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