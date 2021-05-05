Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin geliştirilen aşı çalışmaları ile ilgili bir konuşma yapmıştı. Başkan Erdoğan konuşmasında "Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır" demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Kovid-19 aşısı haberi ile bu çağrıya destek verdi.
Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde başlarken, aşıların patent konusu tartışmalara yol açmıştı. Washington yönetiminden konuyla ilgili flaş bir açıklama yapıldı.
ABD'DEN DESTEK GELDİ
ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdi.