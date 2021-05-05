MHP'li Yönter sosyal medya hesabından, "Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?" dedi.

Açıklamalarına devam eden Yönter, "Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!" ifadelerini kullandı.

Bir gün sonra Baki'nin sunduğu programda konuşan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, skandala müdahil olarak Anayasa gibi önemli bir çalışmaya saygısızlığı perdelemek için mağdurmuş gibi hedef saptıran bir üsluba girişti.

BÜLENT AYDEMİR OLAYI ÇARPITARAK MHP'Yİ VE DEVLET BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI