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    • 05.04.2021 11:47
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    'li darbe imasında bulunan amirallere teşekkür etti! Hükümeti tehdit etti

    Son dakika haberi... Yakın tarih boyunca darbecilerin yanında yer alan zihniyeti yine darbe imalarına karşı milleti savunmak yerine postal yalamayı tercih etti. CHP'li , darbe imalarıyla bir bildiri yayınlayan amiraller için "Hepsinden Allah razı olsun" derken; AK Partilileri de 'de canlı yayında yargılayacaklarını söyledi.

    CHP'li Aykut Erdoğdu postal yalıyor

    Geçtiğimiz gün gece yarısı milli iradeyi tehdit edip darbe çağrışımlı bir bildiri imzalayan 104 amiral tepkilerin odağındaki isimler oldu.

    Bildirinin yayınlanması sonrası başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.

    Ancak ülkenin ana muhalefet partisi 'den amirallere art arda destek mesajları geldi.

    CHP'den bildirinin yayınlandığı gün amirallere ilk destek ise Milletvekili 'dan geldi.

    'den 'ın bildiri ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğdu AK Partilileri de tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

    TRT'DEN CANLI VERECEĞİZ...
    "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaların da ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün.

    AMİRALLERE: ALLAH RAZI OLSUN
    Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."

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