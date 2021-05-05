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    • Güncel
    • 05.05.2021 14:02
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    • 05.05.2021 14:52
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    SON DAKİKA: 14.00'da paylaştı: İşte 'nin yalan üretim merkezi

    Son dakika haberine göre, sosyal medya hesabı 'dan 'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Yalan üretim merkezi." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr


    'nin sosyal medya hesabından dün pinokyo emojisiyle birlikte "Yarın saat 14.00'te" cümleleri ile bir paylaşım yapılmıştı.


    AK Parti sosyal medya hesabı 'dan 'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı.


    MERAKLA BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ: "CHP YALAN ÜRETİM MERKEZİ"

    AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı.



    Yapılan paylaşımda, "Yalan üretim merkezi." ifadelerine yer verildi.


    YALAN ÜRETİMİ YAPILDIĞI ANLATILIYOR
    Animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyor.

    AK Parti'den dikkat çeken 'saat 14.00' paylaşımı

    AK PARTİ DÜN PAYLAŞMIŞTI
    AK Parti'nin yarın (bugün) saat 14.00'da ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlamıştı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti 14.00'da paylaştı: İşte CHP'nin yalan üretim merkezi