AK Parti'nin sosyal medya hesabından dün pinokyo emojisiyle birlikte "Yarın saat 14.00'te" cümleleri ile bir paylaşım yapılmıştı.
AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı.
YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6— AK Parti (@Akparti) May 5, 2021
MERAKLA BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ: "CHP YALAN ÜRETİM MERKEZİ"
AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı.
Yapılan paylaşımda, "Yalan üretim merkezi." ifadelerine yer verildi.
YALAN ÜRETİMİ YAPILDIĞI ANLATILIYOR
Animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyor.
AK Parti'den dikkat çeken 'saat 14.00' paylaşımı
AK PARTİ DÜN PAYLAŞMIŞTI
AK Parti'nin yarın (bugün) saat 14.00'da ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlamıştı.