ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da, 22-28 Mart 2021 tarihleri arasında söylenen 7 yalan paylaşıldı. 7 yalanın 5'inin CHP'li yetkililer tarafından söylenmesi dikkat çekti. Sabah'ın aktardığına göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan iddiaları yalanlandı. CHP'li yetkililerin, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelik hakkında yaptığı açıklamalar ile Sağlık Bakanlığı Müfettişi olduğu iddia edilen 'Berrin Akbal'ın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğine yönelik iddialarının da yalan olduğu tespit edildi.
İŞTE O 7 YALAN
22-28 Mart 2021 tarihleri arasında söylenen yalanlar şöyle:
ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YALANI
YALAN- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis kararı olmadan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilemeyeceğini, bu nedenle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadığını iddia etti.
GERÇEK- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni sistemde yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'nın verdiği fesih kararının Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştığını, sözleşmenin Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu tarafından 1 Temmuz itibarıyla Türkiye bakımından yürürlükten kalkacağının teyit edildiğini belirterek, Özgür Özel'in iddiasını yalanladı.
HARP OKULLARI YALANI
YALAN- CHP, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, irticai faaliyetlere karışmış olanların Harp Okullarına girişlerinin önünün açıldığını iddia etti.
GERÇEK- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, değişikliğin geçmiş dönemlerde alınan dersler ile yönetmeliği daha etkin hale getirme gayretiyle yapıldığını ve herkesin yönetmeliği daha iyi okuması gerektiğini belirterek, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
KORONAVİRÜS YALANI