ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da, 22-28 Mart 2021 tarihleri arasında söylenen 7 yalan paylaşıldı. 7 yalanın 5'inin CHP'li yetkililer tarafından söylenmesi dikkat çekti. Sabah'ın aktardığına göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan iddiaları yalanlandı. CHP'li yetkililerin, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelik hakkında yaptığı açıklamalar ile Sağlık Bakanlığı Müfettişi olduğu iddia edilen 'Berrin Akbal'ın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğine yönelik iddialarının da yalan olduğu tespit edildi.

İŞTE O 7 YALAN

22-28 Mart 2021 tarihleri arasında söylenen yalanlar şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YALANI