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    • 24.01.2021 21:03
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    İşte ve yandaşlarının bu haftaki yalanları!

    Evet bu hafta da yalana ara vermediler... ve yandaşı medyanın yalan rüzgarı hız kesmedi. Toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden CHP yandaşı medya ve CHP'li siyasiler bir kez daha deşifre edildi. İşte bu ...

    takvim.com.tr
    İşte haftanın yalanları

    Evet bu hafta da yalana ara vermediler...

    CHP ve yandaşı medyanın yalan rüzgarı hız kesmedi. Toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden CHP yandaşı medya ve CHP'li siyasiler bir kez daha deşifre edildi.

    CUMHURİYET GAZETESİ YALANDA BAŞI ÇEKTİ
    Bu hafta yalan sahnesine CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi çıkarken yandaş medyadan da başı Cumhuriyet Gazetesi çekti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu haftanın yalan söyleyenleri arasında yerini aldı.

    İşte bu haftanın yalanları...

    CHP'Lİ HAMZAÇEBİ'NİN OECD YALANI

    HALK TV SUNUCUSU ÖZLEM GÜRSES'İN 'GÜLNAZ ŞIRINGA' YALANI
        Haberler Güncel İşte CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları!