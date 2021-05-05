Aylık gelirin brüt asgari ücretten az olduğu da aşağıda linki verilen Sigortalılık Muafiyet Belgesini Ziraat Odasına, Ziraat Odası'nın olmadığı yerde Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne onaylatılarak belgelenir.



Aynı şekilde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık brüt asgari ücretten az olduğunu belgeleyenler de zorunlu Bağ-Kur sigortalılığından muaf tutulur. Bu kapsamdakilerin de aşağıda linki verilen Sigortalılık Muafiyet Belgesini Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine onaylatmaları gerekir.

