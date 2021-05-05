Bağkur muafiyet belgesi nedir? Bağkur muafiyet belgesi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Tam kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderildi. Genelgede yer alan muaf tutulan kişiler izin belgesi almaya çalışıyor. Peki Bağkur muafiyet belgesi almak için ne yapmak gerekiyor?
BAĞKUR MUAFİYET BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?
5510 sayılı Kanun uyarınca tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan yani Tarım Bağ-Kur sigortası kapsamına girenlerden; tarımsal faaliyetlerden elde ettiği yıllık gelirinin bu faaliyete ilişkin masrafları düşüldükten sonra kalan tutarının aylık ortalamasının aylık brüt asgari ücretten az olduğunu belgeleyenler tarım Bağ-Kur sigortasından muaf tutulur. Yani sigortalı olma mecburiyeti ortadan kalkar.
Aylık gelirin brüt asgari ücretten az olduğu da aşağıda linki verilen Sigortalılık Muafiyet Belgesini Ziraat Odasına, Ziraat Odası'nın olmadığı yerde Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne onaylatılarak belgelenir.
Aynı şekilde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık brüt asgari ücretten az olduğunu belgeleyenler de zorunlu Bağ-Kur sigortalılığından muaf tutulur. Bu kapsamdakilerin de aşağıda linki verilen Sigortalılık Muafiyet Belgesini Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine onaylatmaları gerekir.