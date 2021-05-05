Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından sıcak görüntü! Hainlerin inleri böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." denildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor.https://t.co/NMrQmH8zFH#MSB #TSK pic.twitter.com/HnUhX01uhv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2021