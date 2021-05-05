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    • 05.05.2021 15:37
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    Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından sıcak görüntü! Hainlerin inleri böyle imha edildi

    haberi... Mehmetçiğin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. 'den yapılan açıklamada " kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamasında "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." denildi.

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    Haberler Güncel Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından sıcak görüntü! Hainlerin inleri böyle imha edildi