SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi! Mehmetçik girilemez denilen Zendure Tepesi'nde!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki Metina Vadisi'ne yönelik başlatılan 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu devam ediyor. Aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu şu ana kadar 53 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava-kara operasyonunda, özel eğitimli komandolar, Metina bölgesinde stratejik öneme sahip, teröristlerin 'girilemez' dediği 2 bin metre rakımlı Zendure Tepesi'ne havadan indirme yaptı.