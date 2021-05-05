SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi! Mehmetçik girilemez denilen Zendure Tepesi'nde!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki Metina Vadisi'ne yönelik başlatılan 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu devam ediyor. Aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu şu ana kadar 53 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava-kara operasyonunda, özel eğitimli komandolar, Metina bölgesinde stratejik öneme sahip, teröristlerin 'girilemez' dediği 2 bin metre rakımlı Zendure Tepesi'ne havadan indirme yaptı.
TERÖRİSTLERİN GİRİLEMEZ DEDİĞİ YERDEYİZ: F-16 VE SİHA'LAR VURDU
Metina Vadisi bölgesinde Zap Vadisi'ni de görmesi nedeniyle büyük bir alana hâkim olmasından dolayı kritik öneme sahip Zendure Tepesi'nde daha önceden İnsansız Hava Aracı'nın belirlediği hedefler vuruldu. F-16 savaş uçakları ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından hedefler imha edildikten sonra bölgeye havadan indirme yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na askerler ile komandolar helikopterlerle Zendure Tepesi'ne indirildi. Tepede yer alan patlayıcılar imha edildi.