Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.







TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Olaya tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür. Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz." dedi.



İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür.



Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz. https://t.co/k87DEanYNy — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 5, 2021

"NEFES ALAMIYORUM, BENİ BOĞUYORSUN"

İsrail polisinin Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci gözaltına alması "George Floyd" olayını hatırlattı.

Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı.