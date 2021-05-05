Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.
Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra Doğu Kudüs'te ikamet eden çok sayıda Filistinli katıldı.
Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ
Olaya tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür. Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz." dedi.
İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 5, 2021
Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz. https://t.co/k87DEanYNy
"NEFES ALAMIYORUM, BENİ BOĞUYORSUN"
İsrail polisinin Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci gözaltına alması "George Floyd" olayını hatırlattı.
Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı.
Gözaltı sırasında Hatib'in İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyuldu.
İsrail polisi, Hatib ve bir kadının da aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.