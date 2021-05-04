SON DAKİKA: Bakan Akar açıkladı: İnlerine girildi! 54 terörist etkisiz hale getirildi



Bakan Akar, Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Libya'nın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirten Bakan Akar, bundan dolayı Türk askerinin Libya'daki varlığının kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak ve onlara yardımcı olmaktan kaynaklandığını vurguladı.



Libya'nın Libyalılara ait olduğunu ve tek Libya'dan yana olduklarını ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu.

"Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada Silahlı Kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar."