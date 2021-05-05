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    SON DAKİKA: Bakanı : Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu

    Son dakika haberleri... Bakanı : "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi."

    AA
    Birer birer öldürülüyorlar

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kuzey Irak'ta devam eden harekatlarla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Akar Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 68 teröristin etkisi hale getirildiğini belirtti.

    Milli Savunma Bakanı Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." diye konuştu.

    Bakan Akar Yunanistan konusunda "Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz." dedi..
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu