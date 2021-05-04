Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlere göçün durdurularak tersine göç için köylerde yürüttüğü "Köy Konutları Projesi"ni geliştirerek Anadolu'da iş imkânı yaratacak ve üretimi artıracak "Tarımköy" projelerini başlattı.
Proje kapsamında Ağrı'da 350 ahır ve 3 veteriner binası, Bingöl'de ise 200 konut ve ahır inşasının ihalesi yapıldı. Köylerin yeniden üretim merkezi haline gelmesi sağlayacak projeyle hem ekonomiye katkı sağlanması, hem de tarım alanında Türkiye'nin yeniden şahlanması planlanıyor.
Milyonlarca insan iş bulma umuduyla yaptığı büyük göçün tersine dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Tarımköy projesi" geliştirildi. Anadolu'daki köyleri, ilçeleri geliştirmek, yeni iş imkânları yaratmak ve Anadolu'nun her bir şehrini kendi içinde üreten, rekabet edebilen ve şehrin sakinleri için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bir konuma kavuşturmak amacıyla başlatılan proje büyük ilgi gördü.