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    • 02.05.2021 19:43
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    'da katliam yapacaklardı! da 5 kilogramlık patlayıcılarla yakalanan 'lı teröristler tutuklandı

    Son dakika haberi... 'da da 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 'lı teröristin tutuklanmasına karar verildi.

    Otogar bombacıları tutuklandı!

    İstanbul'da 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 PKK'lı teröristin tutuklanmasına karar verildi.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ramazan A. (25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorguları tamamlanan ikisi patlayıcıyla yakalanan, biri de irtibatı olduğu belirlenen toplam üç şüpheli "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
    İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şüphelilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    BAKAN SOYLU 'KATLİAM ENGELLENDİ' DEMİŞTİ
    İçişleri Bakanı Süyleman Soylu 28 Nisan'da katıldığı bir TV progpramında İstanbul polisinin çok önemli bir katliamı engellediğini vurgulayarak, şunları söylemişti:

        "Emniyet İstihbaratımıza ve İstanbul Emniyetimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de önemli bir katliamı engellemiştir. Türkiye'nin bu konularda geçmiş dönemde canını yakanlar tekrar yakabileceklerini düşünmüşlerdir ama buna müsaade edilmedi. Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk bir patlayıcı getirdiler ve polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirdiler.

        Hedef otogardı, otogarda patlamak üzere yakalandı. Büyük bir operasyondu, önemli bir operasyondu, kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bugün akşama doğru arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Böyle bir istihbaratımız vardı, buna yönelik tedbirler artırılmıştı. Arkadaşlarımız şüpheli hareketini gördükleri anda bir operasyonu tamamladılar. 2 kişi gözaltında ama o sayı artar."
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        PKK/YPG'li teröristler önce tecavüz etti sonra canlı...
        Haberler Güncel İstanbul'da katliam yapacaklardı! Otogarda 5 kilogramlık patlayıcılarla yakalanan PKK'lı teröristler tutuklandı