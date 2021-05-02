İstanbul'da 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 PKK'lı teröristin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ramazan A. (25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorguları tamamlanan ikisi patlayıcıyla yakalanan, biri de irtibatı olduğu belirlenen toplam üç şüpheli "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şüphelilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
BAKAN SOYLU 'KATLİAM ENGELLENDİ' DEMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süyleman Soylu 28 Nisan'da katıldığı bir TV progpramında İstanbul polisinin çok önemli bir katliamı engellediğini vurgulayarak, şunları söylemişti: