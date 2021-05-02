"Emniyet İstihbaratımıza ve İstanbul Emniyetimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de önemli bir katliamı engellemiştir. Türkiye'nin bu konularda geçmiş dönemde canını yakanlar tekrar yakabileceklerini düşünmüşlerdir ama buna müsaade edilmedi. Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk bir patlayıcı getirdiler ve polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirdiler.