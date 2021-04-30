Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2021 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 08:49
    ABONE OL

    SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi! ’da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. ’ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bombalı teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    İstanbul'da otogarda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor.

    Bombalı teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    TERÖRİSTLERİN KIYAFET OYUNU
    İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.



    EMNİYETTE SERGİLENDİ
    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı emniyette sergilendi.

    Sigara kartonlarının içine yerleştirilen alüminyum kutudaki patlayıcıların 4'ünün cep telefonu ile uzaktan komutalı, 2'sinin ise zaman ayarlı olduğu öğrenildi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheli (Y.S) daha gözaltına alınırken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bu arada zanlıların polisten kaçmaya çalışmaları ve çantayı aracın altına atmaları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

    BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.

        Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

        Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çantadan yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde ele geçirilmişti.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Esnaf desteğinde detaylar belli oldu
        Haberler Güncel SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı