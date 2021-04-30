SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheli (Y.S) daha gözaltına alınırken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada zanlıların polisten kaçmaya çalışmaları ve çantayı aracın altına atmaları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.