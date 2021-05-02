Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tuzla'da katıldığı bir iftar programının ardından Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti.
Sultanbeyli'de yaşayan 6 çocuk, 10 torun sahibi 65 yaşındaki Mahruze Keleş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam evine yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
2019'daki yerel seçimler öncesinde pazarda karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Sana kete yaparım ama oy vermem" şeklindeki sözleriyle tanınan Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tuzla'daki bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programının ardından yaptığı ziyaretten dolayı büyük memnuniyet yaşadı.
"DÜNYALAR BENİM OLDU"
Keleş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyalar benim oldu, dileklerim kabul oldu. Allah'a kurban olayım, inşallah öbür dünyada da karşılaşırız, cennetlik oluruz. Cumhurbaşkanım gibi bir tane yok dünyada. Cumhurbaşkanım bambaşka. Televizyonda görüyordum ama buradaki bambaşkaydı, nur akıyor suratından. Bir daha böyle birisi dünyaya gelmez. Cumhurbaşkanımın kıymetini bilelim." dedi.