"ERDOĞAN'IN PEŞİNDEN AYRILMASINLAR"

Mahruze Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yerel seçimleri öncesinde pazarda karşılaştığını anımsattı.

"Benim kapıma gelenden Allah razı olsun. Kılıçdaroğlu da geldi, Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan'ın peşinden ayrılmasınlar. Ben derim ki Tayyip Erdoğan'ın peşinden Allah kimseyi ayırmasın. İmamoğlu ile de pazarda karşılaştık, ondan da Allah razı olsun. Ben çağırdım da buraya getirmedim, kendi geldi. Güler yüzü yetiyor onun da. Ben doğrusunu konuşuyorum. Keşke Tayyip Erdoğan'ın peşinde olsaydı."