İçişleri Bakanı Soylu, bugün İstanbul'dan bir katliam önlendiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi
Diyarbakır'da aylardır süren 'Evlat Nöbeti'ne ilişkin müjdeli bir haber veren Bakan Soylu, "Diyarbakır Annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. Recep'i 15 yaşında çocuklarını kaçırmışlar" dedi. Ailenin peşinden gittiğini aktaran Soylu, teröristlerin aileyi tehdit ettiğini de ifade etti.
"İKNA ÇALIŞMALARI PKK'YI TUZ RUHU GİBİ ERİTİYOR"
İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları PKK'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" dedi.
"KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİSTİN İFADESİ ALINIYOR"
Kırmızı listeden bir teröristin de ifadesinin alındığını aktaran Soylu, "Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı" ifadelerine yer verdi.
"İSTANBUL'DA KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"
Türkiye'de bir katliamın önlendiğini belirten Soylu, "Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk patlayıcı getirdiler. Bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcılar da imha edildi. 2 kişi gözaltına alındı." dedi.
Katliamın önlendiği operasyonun görüntüleri:
"TAM KAPANMA DÖNEMİNE GİRİYORUZ"
Koronavirüs sürecine dair değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, bugüne kadar geçilen süreci aktardı. Soylu, "Yarın saat 19'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz" dedi ve kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi.