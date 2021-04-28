"İKNA ÇALIŞMALARI PKK'YI TUZ RUHU GİBİ ERİTİYOR"

İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları PKK'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" dedi.

"KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİSTİN İFADESİ ALINIYOR"

Kırmızı listeden bir teröristin de ifadesinin alındığını aktaran Soylu, "Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı" ifadelerine yer verdi.