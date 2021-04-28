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    • 28.04.2021 21:43
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    • 28.04.2021 23:09
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    İçişleri Bakanı duyurdu: 'da bugün katliam önlendi! Otogarda 5 kg patlayıcı...

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, bugün 'dan bir katliam önlendiğini söyledi. Soylu, "'lı teröristler İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kg patlayıcıyı tespit ettiler." ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da katliam önlendi!

    İçişleri Bakanı Soylu, bugün İstanbul'dan bir katliam önlendiğini söyledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi

    Diyarbakır'da aylardır süren 'Evlat Nöbeti'ne ilişkin müjdeli bir haber veren Bakan Soylu, "Diyarbakır Annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. Recep'i 15 yaşında çocuklarını kaçırmışlar" dedi. Ailenin peşinden gittiğini aktaran Soylu, teröristlerin aileyi tehdit ettiğini de ifade etti.

    "İKNA ÇALIŞMALARI PKK'YI TUZ RUHU GİBİ ERİTİYOR"
    İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları PKK'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" dedi.

    "KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİSTİN İFADESİ ALINIYOR"
    Kırmızı listeden bir teröristin de ifadesinin alındığını aktaran Soylu, "Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı" ifadelerine yer verdi.

    "İSTANBUL'DA KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"
    Türkiye'de bir katliamın önlendiğini belirten Soylu, "Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk patlayıcı getirdiler. Bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcılar da imha edildi. 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

    Katliamın önlendiği operasyonun görüntüleri:

    "TAM KAPANMA DÖNEMİNE GİRİYORUZ"
    Koronavirüs sürecine dair değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, bugüne kadar geçilen süreci aktardı. Soylu, "Yarın saat 19'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz" dedi ve kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi.

        "TÜRKİYE GÖRÜNENDEN ÇOK FAZLASIDIR"
        Salgın sürecinde büyük bir fedekarlık yapıldığını aktaran Soylu, "Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye göründen çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur." dedi.

        "KREŞLER AÇILACAK MI?"
        Kreşlerle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı "Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler" şeklinde konuştu.

        ALKOL YASAĞI TARTIŞMALARI
        Kısıtlamalarda fark olmadığını belirten Soylu, sadece süre uzun olduğunu belirtti ve "Artı bir kısıtlama yok kurallar aynı süre uzun biraz sabırlı olacağız. Dünyada birçok ülkede kısıtlamalar var, İngiltere'den Fransa'ya kadar. Birçok örneğimiz var" dedi.

        Alkol tartışmalarının kendisini rahatsız etmediğini bildiren Soylu, "Bu işten sağ sağlim çıkalım yeter" şeklinde konuştu.

        TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?
        E-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler. Cenazeler için kolaylıklar getirildi.

        Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

        BAKICILAR MUAF OLACAK MI?
        Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

        KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASI
        82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Innterpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.

        Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu sözkonusu değil.

        Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmiyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinden çektirmeyecekmiyim.

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        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: İstanbul'da bugün katliam önlendi! Otogarda 5 kg patlayıcı...