Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU