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    • Güncel
    • 02.05.2021 19:27
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    • 02.05.2021 19:30
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    2 Mayıs 2021 nu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika haberleri... 2 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Son koronavirüs tablosu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Detaylar gelecek...

    1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                    PKK/YPG'li teröristler önce tecavüz etti sonra canlı...
                    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum