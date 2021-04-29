SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri: Otogar bombacıları böyle yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan 3 şüphelinin otogara gelişleri ve kaçışlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.
Operasyonun görüntüleri saniye saniye görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı.
Dün sabah 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polisin operasyonuyla bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Polis ekipleri patlayıcıyı bırakan A.R.,İ.Z., isimli şüphelileri kaçarken, kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin bıraktığı çantadan 6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcı çıktı.
Patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti. Soruşturmayı genişleten ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.