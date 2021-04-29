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    • 29.04.2021 11:23
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    SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri: Otogar bombacıları böyle yakalandı

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Otogardaki bulunan patlayıcıları bırakan şüpheliler kameralara yakalandı. Yakalanan 2 teröristin ardından kaçan diğer teröriste yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan ele geçirilen 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı emniyette sergilendi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Otogar bombacılarının yakalanma anı kamerada!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan 3 şüphelinin otogara gelişleri ve kaçışlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Otogar bombacılarının yakalanma anı kamerada!



    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.

    Operasyonun görüntüleri saniye saniye görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı.

    Otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyona ait görüntüler

    Dün sabah 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polisin operasyonuyla bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Polis ekipleri patlayıcıyı bırakan A.R.,İ.Z., isimli şüphelileri kaçarken, kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin bıraktığı çantadan 6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcı çıktı.




    Patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti. Soruşturmayı genişleten ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.


        GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
        Ekipler, incelemelerin sonunda şüphelilerin, olayın sabahında otogara 3 kişi geldiklerini tespit etti. Polis ekipleri, bunun üzerine 3. şüpheli Y.S.'yi de gözaltına aldı.

        ŞÜPHELİLER KAMERADA
        Şüphelilerin, otogara sabah ve akşam saatlerinde geldikleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde ilk olarak sabah saatlerinde 3 şüpheli otogara geliyor. Şüpheliler bir süre sonra buradan ayrılıyor. Diğer görüntülerde ise 2 şüpheli tekrar buraya geliyor. Şüpheliler bir süre sonra koşmaya başlıyor. Şüphelilerden biri yolun karşısına geçerken sırtındaki çantayı atıyor, koşarak uzaklaşıyor.



        5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA 6 PLASTİK PATLAYICI EMNİYETTE SERGİLENDİ
        15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı emniyette sergilendi.

        Sigara kartonlarının içine yerleştirilen alüminyum kutudaki patlayıcıların 4'ünün cep telefonu ile uzaktan komutalı, 2'sinin ise zaman ayarlı olduğu öğrenildi.

            Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheli (Y.S) daha gözaltına alınırken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

            Bu arada zanlıların polisten kaçmaya çalışmaları ve çantayı aracın altına atmaları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

            BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
            İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı

            Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

            Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çantadan yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde ele geçirilmişti.

            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

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            Otogar bombacılarının yakalanma anı kamerada!
            Haberler Güncel SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri: Otogar bombacıları böyle yakalandı