SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri: Otogar bombacıları böyle yakalandı

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şüphelilerin, otogara sabah ve akşam saatlerinde geldikleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde ilk olarak sabah saatlerinde 3 şüpheli otogara geliyor. Şüpheliler bir süre sonra buradan ayrılıyor. Diğer görüntülerde ise 2 şüpheli tekrar buraya geliyor. Şüpheliler bir süre sonra koşmaya başlıyor. Şüphelilerden biri yolun karşısına geçerken sırtındaki çantayı atıyor, koşarak uzaklaşıyor.