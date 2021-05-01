İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalar yaptı. Millet İttifakı'nın paydaşı Akşener, bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'yi eleştiren tek bir ifade kullanmadı.

HDP'LİNİN AĞIRALİOĞLU'NA KÜFRETMESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin "yüzleşme" çağrısına "ahlaksız teklif" diyerek, "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise Ağıralioğlu'nun sözlerine karşılık, "Yavuz it havlamış yine…!" hakaretinde bulundu.

Akşener konuşmasında konuyu açmadı.

FETÖ'CÜ KATİL DARBECİLERE "GARİBAN" DEDİ

FETÖ'cüleri aklamaya çalışan Akşener, 15 Temmuz'da 250'den fazla insanı şehit eden binlerce kişiyi yaralayan ordu içindeki uzantıları olan darbeciler için, "15 Temmuz'un bütün ağababaları gitti, ne kadar gariban varsa içeride. Bu tırnak içinde dini grup değil mi? Darbe yapmaya kalkıştınız, her türlü çirkinliği, pisliği yaptınız. Ağa babalar uçtu gitti." dedi.

"AKŞENER HDP ÜZERİNDEN HEP TEST EDİLİR OLDU"

Skandal açıklamalarına devam eden Akşener, "İYİ Parti ve Meral Akşener HDP üzerinden hep test edilir oldu. HDP ile Meral Akşener'i, İYİ Parti'yi terbiye, test edeyim derken, Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede." sözlerini sarf etti. Akşener'in, küçük kız çocuklarını dağa kaçıran, 30'dan fazla sivilin öldürüldüğü Kobani kanlı ayaklanmasını gerçekleştiren, PKK'nın hendeklerini belediyeleri marifetiyle kazan ve bir çok terör eylemininde parmağı olan HDP'yi koruması dikkat çekti.

KÜRTLERE HAKARETE TEPKİ

Bir sosyal medya kullanıcısı İYİ Parti Liderine, "Meral Akşener hala anlayamamış... Kürt=HDP değildir! Kürt=PKK değildir! Ama... HDP=PKK'dır!" diyerek tepki gösterdi.,