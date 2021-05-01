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    • 02.05.2021 01:14
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    İYİ Parti Genel Başkanı 'yi korudu

    İYİ Parti Genel Başkanı özel bir televizyon kanalında konuştu. Devamlı Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak ifadeler kullanan Akşener, İYİ Partili Ağıralioğlu'na, "Yavuz it havlamış yine…!" hakaretini savuran İstanbul Milletvekili için sessiz kalmayı tercih etti. ile bağları şöyle dursun, sözde Ermeni soykırımı iddialarının propagandasını yapan HDP'yi incitmemeye özen gösterdi. PKK ve HDP ile Kürtleri bir göstermeye çalışan Akşener'in dili tepki topladı.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener'in HDP hassasiyeti

    İYİ Parti Genel Başkanı , 'de gündeme dair açıklamalar yaptı. 'nın paydaşı Akşener, bölücü terör örgütü 'nın uzantısı 'yi eleştiren tek bir ifade kullanmadı.

    HDP'LİNİN AĞIRALİOĞLU'NA KÜFRETMESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili , bugün 'de düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin "yüzleşme" çağrısına "ahlaksız teklif" diyerek, "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

    HDP İstanbul Milletvekili ise Ağıralioğlu'nun sözlerine karşılık, "Yavuz it havlamış yine…!" hakaretinde bulundu.

    Akşener konuşmasında konuyu açmadı.

    FETÖ'CÜ KATİL DARBECİLERE "GARİBAN" DEDİ

    FETÖ'cüleri aklamaya çalışan Akşener, 'da 250'den fazla insanı şehit eden binlerce kişiyi yaralayan ordu içindeki uzantıları olan darbeciler için, "15 Temmuz'un bütün ağababaları gitti, ne kadar gariban varsa içeride. Bu tırnak içinde dini grup değil mi? Darbe yapmaya kalkıştınız, her türlü çirkinliği, pisliği yaptınız. Ağa babalar uçtu gitti." dedi.

    "AKŞENER HDP ÜZERİNDEN HEP TEST EDİLİR OLDU"

    Skandal açıklamalarına devam eden Akşener, "İYİ Parti ve Meral Akşener HDP üzerinden hep test edilir oldu. HDP ile Meral Akşener'i, İYİ Parti'yi terbiye, test edeyim derken, Kürtlere hakaret ediliyor bu ülkede." sözlerini sarf etti. Akşener'in, küçük kız çocuklarını dağa kaçıran, 30'dan fazla sivilin öldürüldüğü Kobani kanlı ayaklanmasını gerçekleştiren, PKK'nın hendeklerini belediyeleri marifetiyle kazan ve bir çok terör eylemininde parmağı olan HDP'yi koruması dikkat çekti.

    KÜRTLERE HAKARETE TEPKİ

    Bir sosyal medya kullanıcısı İYİ Parti Liderine, "Meral Akşener hala anlayamamış... Kürt=HDP değildir! Kürt=PKK değildir! Ama... HDP=PKK'dır!" diyerek tepki gösterdi.,

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