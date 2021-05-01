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    • 02.05.2021 01:08
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    İçişleri Bakanı 'dan genelge açıklaması: 'ya aykırı değil

    , güvenlik güçlerinin görevi başında görüntülenmesini yasaklarken, personelin bu gibi durumları engellemesi ve görüntüleme girişimine adli işlem yapılması yönünde genelge yayınladı. Bazı siyasiler yayımlanan bu genelgenin 'ya aykırı olduğunu iddia etti. İddialara ilişkin İçişleri Bakanı , genelgenin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirtti.

    Soylu'dan genelge açıklaması: Anayasa'ya...

    İçişleri Bakanı özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa konuk oldu. Tartışılan genelge hakkında yanlış anlaşılanlara açıklık getirdi.

    Bakanı Soylu'nun genelge ile ilgili açıklamaları şöyle:

    EMNİYET GENELGESİ, ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL

    "'nın 27.maddesi çok açık ve nettir. Türkiye'de son yıllarda başka bir gelişme daha var. Her çıkardığımız kanunu, yaptığımız bütün işlemleri Türkiye'de son yıllarda kabul edilen bir unsur üzerinden yapıyoruz. var.

    Bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia eden hukukçular, çıksınlar konuşsunlar. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu. Anayasa'ya aykırı değil.

    RIZASI OLMADAN NORMAL VATANDAŞIN BİLE KAMERA KAYDINI ALAMAZSIN

    Kişinin rızası olmadan bırakın polis memurunu, normal bir vatandaşı bile kamera kaydına alamazsınız."

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    Soylu'dan genelge açıklaması: Anayasa'ya...
    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan genelge açıklaması: Anayasa'ya aykırı değil