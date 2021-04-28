Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
"SİYASİ AHLAKLA BAĞDAŞMAZ"
Bugün İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in düzenlediği grup toplantısında, Sn Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz.
Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden'a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden'dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kulanılmasının maksadı açıktır.
"HDP SOYKIRIM İFTİRASI ATARKEN SUSTULAR"
Kendi siyasi müttefikleri HDP doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışardan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar.
"CUMHURBAŞKANIMIZA MİLLETİMİZ VE TÜM DÜNYA ŞAHİTTİR"
Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletimiz ve tüm dünya şahittir. Her vesileyle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ise bu mücadelenin yıpratılması için çalışıyorlar.