"CUMHURBAŞKANIMIZA MİLLETİMİZ VE TÜM DÜNYA ŞAHİTTİR"

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletimiz ve tüm dünya şahittir. Her vesileyle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ise bu mücadelenin yıpratılması için çalışıyorlar.