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    Başkan Erdoğan, 'de yaşayan Mahruze Keleş’i evinde ziyaret etti

    Başkan , 'da katıldığı bir iftar programının ardından 'de yaşayan Mahruze Keleş’i evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan ziyaretin ardından Sultanbeyli sokaklarında yürüyerek vatandaşları selamladı.

    Başkan Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti. Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

    Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

    Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.


    Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.



    "DÜNYALAR BENİM OLDU"
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahruze Keleş, "Cumhurbaşkanımız geldi, dünyalar benim oldu. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. O dünyaların cumhurbaşkanı. Çok sevindim, çok şaşırdım. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu'yu da bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlar da örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?
    Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

    Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.



        "RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SAMİMİYET DEMEKTİR"
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin öz evladıdır. Onun en büyük makamı milletimizin gönlünde edindiği yerdir. İftarda işçi kardeşlerimizle birlikte olan Cumhurbaşkanımız iftardan sonra da Mahruze teyzemizin hayır duasını aldı. Recep Tayyip Erdoğan, samimiyet demektir" ifadelerini kullandı.

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