Tam kapanmada eczaneler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu noktada, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Nisan-17 Mayıs eczane çalışma saatleri!