Tam kapanmada eczaneler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu noktada, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Nisan-17 Mayıs eczane çalışma saatleri!
TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler listesinde yer alıyor.
İstanbul'da tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri belli oldu.
İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.