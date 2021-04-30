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    • 30.04.2021 11:26
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    Eczaneler açık mı? , kaçta kapanıyor? !

    ? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu noktada, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? !

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor?

    Tam kapanmada eczaneler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu noktada, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Nisan-17 Mayıs eczane çalışma saatleri!

    TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler listesinde yer alıyor.

    İstanbul'da tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri belli oldu.

    İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

        İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.
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        Haberler Güncel Eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Nisan-17 Mayıs eczane çalışma saatleri!