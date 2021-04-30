Tam kapanmada kargoya gitmek yasak mı? Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? 18 gün sürecek tam kapanma süreci başladı. Bu süreçte merak edilen konu ise kargoların çalışıp çalışmayacağı ve kargolara gitmenin yasak olup olmadığı. Peki tam kapanmada kargoya gitmek yasak mı? İşte kargoya gitmek isteyen kişilerin merak ettiği sorunun yanıtı!
TAM KAPANMADA KARGOYA GİTMEK YASAK MI?
Genelgede yer alan ibarelere göre kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaklardan muaf olacak.
Dolayısıyla yasaklarda kargo şirketleri dağıtım yapabilecek. Kargolara gitmek yasak olduğu için vatandaşlar kargo gönderimini evden yapabilecek.
KİMLER ÇALIŞABİLECEK?
İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde PTT, lojistik ve kargo çalışanları çalışanları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,