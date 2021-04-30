TAM KAPANMADA KARGOYA GİTMEK YASAK MI?

Genelgede yer alan ibarelere göre kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaklardan muaf olacak.

Dolayısıyla yasaklarda kargo şirketleri dağıtım yapabilecek. Kargolara gitmek yasak olduğu için vatandaşlar kargo gönderimini evden yapabilecek.