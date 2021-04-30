Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de de tespit edilen Hindistan mutasyonunda çok dirençli ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği gibi ağır semptomlar görüldüğünü, öldürücülüğün de daha fazla olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan'da şu an çok korkutucu tablo olduğunu, bazı kişilerde çift mutasyonun tespit edildiğini söyledi.
Doç. Dr. Savaşçı, "Çift mutasyonun bizim için en korkutucu yönü; bizim bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran ile sonuçlandı.