Kaymakamlıklar açık mı? Tam kapanmada kaymakamlıklar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Seyahat yasağı nedeniyle vatandaşlar bir başka şehre gidemiyor. Ancak seyahat etmek için özel izin almak gerekiyor. Peki kaymakamlık seyahat belgesi nasıl alınır?
KAYMAKAMLIKLAR AÇIK MI?
Kaymakamlık, ilçede hükumetin temsilcisi olarak bilinir. İlçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.
Kaymakamın başlıca görevleri, ilçede yasaların uygulanmasını sağlamak, valinin emirlerini uygulamak, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak, halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır.
Kaymakamlık, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.