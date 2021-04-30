Kaymakamlıklar açık mı? Tam kapanmada kaymakamlıklar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerine kapandı. Seyahat yasağı nedeniyle vatandaşlar bir başka şehre gidemiyor. Ancak seyahat etmek için özel izin almak gerekiyor. Peki kaymakamlık seyahat belgesi nasıl alınır?