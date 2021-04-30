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    • 30.04.2021 10:25
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    Yasakta çalışıyor mu? ? çalışıyor mu?

    Tam kapanmada çalışıyor mu? Sorusu arama motorlarında aratılma başlandı. Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Bu noktada, vatandaşlar ihtiyaçlarını gidereceği alışveriş sitelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda en çok araştırılan Trendyol oldu. Peki, tam kapanma sürecinde ? Trendyol kargoları açık mı? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Yasakta Trendyol çalışıyor mu? Trendyol kargoları açık mı?

    Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Bu noktada, vatandaşlar ihtiyaçlarını gidereceği alışveriş sitelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda en çok araştırılan Trendyol oldu. Peki, tam kapanma sürecinde Trendyol çalışıyor mu? Trendyol kargoları açık mı? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!

    TAM KAPANMADA TRENDOL ÇALIŞIYOR MU?

    E-ticaret platformu Trendol tam kapanma sürecinde faaliyet göstermeye devam edecektir. Alışveriş devi milyonlarca müşterisine tam kapanma sürecinde de kesintisiz hizmet verecektir.

    TAM KAPANMADA TRENDYOL KARGOLARI ÇALIŞACAK MI?

    Bakanlığın yayımladığı genelgede kargo firmalarının kısıtlamadan muaf olacağı bilgisine yer verildi. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanmada Trendol'dan rahatlıkla alışveriş yapılabilecek. Müşterilerin kargoları belirtilen tarihlerde adreslerine teslim edilebilecek.

        KİMLER ÇALIŞABİLECEK?

        İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde PTT, lojistik ve kargo çalışanları çalışanları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

        Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

        - Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,



        - Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

        - Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

        - Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
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