Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Bu noktada, vatandaşlar ihtiyaçlarını gidereceği alışveriş sitelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda en çok araştırılan Trendyol oldu. Peki, tam kapanma sürecinde Trendyol çalışıyor mu? Trendyol kargoları açık mı? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!
TAM KAPANMADA TRENDOL ÇALIŞIYOR MU?
E-ticaret platformu Trendol tam kapanma sürecinde faaliyet göstermeye devam edecektir. Alışveriş devi milyonlarca müşterisine tam kapanma sürecinde de kesintisiz hizmet verecektir.
TAM KAPANMADA TRENDYOL KARGOLARI ÇALIŞACAK MI?
Bakanlığın yayımladığı genelgede kargo firmalarının kısıtlamadan muaf olacağı bilgisine yer verildi. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanmada Trendol'dan rahatlıkla alışveriş yapılabilecek. Müşterilerin kargoları belirtilen tarihlerde adreslerine teslim edilebilecek.