Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma süreci dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmada bakkaların çalışma saatlerini merak edenler bu kapsamda araştırma yapıyor ve detayları öğrenmek istiyor. Peki, bakkallar saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
TAM KAPANMADA BAKKALLAR AÇIK MI? HAFTA İÇİ- HAFTA SONU BAKKAL ÇALIŞMA SAATLERİ!
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Yurttaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli yurttaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.