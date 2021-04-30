Samsun'un Bafra ilçesinde, Tunç Çağı'ndan ve Paleolitik Dönem'den (Eski Taş Çağı) izler taşıyan tünel ve mağaranın turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Hititler'in kutsal kenti Zalpa'yı bulabilmek için Bafra ilçesinde 1971 yılından beri İkiztepe Kazıları sürdürülürken, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Başaran köyü sınırları içindeki kayalara oyulmuş tünelin, Zalpa şehrine ait olduğu düşünülüyor.
Günümüzde Tepen Deliği adı verilen ve 2012'de bulunan tünelde, 136 basamak yer alıyor. Birinci derecede sit alanı olan Tepen Deliği yerleşkesinin, Helenistik ve Roma dönemlerinde de kullanıldığı biliniyor.
Tünelin çevresindeki kayalarda mezar olabilecek oyuntular dikkati çekerken, tünelin geçmişi, yüzey araştırmalarına göre Tunç Çağı'na kadar gidiyor.
Yine Başaran köyü sınırları içinde, Tepen Deliği'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Hayat Kaya Mağarası'nın ise Paleolitik Dönem'de yerleşim görmüş olabileceği değerlendiriliyor.
İki akarsuyun kesiştiği kayalık bölgede köylüler tarafından 2012 yılında bulunan Hayat Kaya Mağarası, Samsun'da tespit edilmiş en uzun mağara olma özelliği taşıyor.