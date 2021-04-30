Türkiye'nin birçok yerinde yer altı mağarası olduğunu ancak Hayat Kaya Mağarası'nın en önemli özelliğinin tarih öncesinden izler taşıması olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Burada bilimsel çalışmaları teşvik ediyoruz. Burası Samsun tarihi açısından da önemlidir. Hem korumaya hem de kullanmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bölgenin insanlık tarihi açısından önemli bir merkez olduğunu hesaplıyoruz ve turizme kazandırmak istiyoruz."