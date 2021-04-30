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    Milli Savunma Üniversitesi başladı mı? 2021 kaç?

    Milli Savunma Üniversitesi başladı mı? 2021 kaç oldu? Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapan öğrenciler tercih dönemini merakla bekliyor. Öğrenciler sınavda taban puanlara göre tercih yapacak. Peki 2021 MSÜ taban puanlar kaç? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlar? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri başladı mı? 2021 MSÜ tercih taban puanlar kaç?

    Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri başladı mı? 2021 MSÜ tercihleri için arama motorlarında araştırma yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ'ye giren milyonlarca öğrencide gözler tercih dönemine çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2021 MSÜ tercih taban puan kaç?

    MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

    Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

    Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

    Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!

    Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

    Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

    Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.

    MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

        ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

        Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

        Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

        PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

        MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

        KADIN ADAYLAR-MSÜ TABAN PUANLARI

        HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

        KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

        DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

        KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

        ERKEK ADAYLAR- MSÜ TABAN PUANLARI

        HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

        KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
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        Haberler Güncel Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri başladı mı? 2021 MSÜ tercih taban puanlar kaç?