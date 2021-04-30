Çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada Çiçekçiler çalışıyor mu? Yasaktan muaf mı tutulacaklar? İçişleri açıkladı!

TAM KAPANMADA ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Bu yıl 9 Mayıs'ta Anneler Günü kutlanacak. Tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar da çiçekçilerin 17 günlük kapanma sürecinde hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.

Tam kapanma genelgesinde çiçekçilerin akıbeti hakkında net bilgi verildi. Buna göre çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar da evlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek.