Çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada Çiçekçiler çalışıyor mu? Yasaktan muaf mı tutulacaklar? İçişleri açıkladı!

Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecine dair sorulan sorular, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile cevap buldu. Anneler Günü'nün tam kapanma sürecine denk gelmesiyle vatandaşlar çiçekçilerin yasaktan muaf olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, Tam kapanmada Çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada Çiçekçiler muaf mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
TAM KAPANMADA ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
Bu yıl 9 Mayıs'ta Anneler Günü kutlanacak. Tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar da çiçekçilerin 17 günlük kapanma sürecinde hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.
Tam kapanma genelgesinde çiçekçilerin akıbeti hakkında net bilgi verildi. Buna göre çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar da evlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek.
TAM KAPANMADA ÇİÇEKÇİLER MUAF MI?
Tam kapanmada evlerinden çıkmak istemeyenler için de kolaylık sağlandı. Buna göre dileyenler çiçekçiye sipariş verebilir çiçeğini ikametine istetebilir.
Çiçek satışı yapan iş yerleri aynı tarihlerde, 10.00-24.00 saatlerinde evlere servis şeklinde de hizmet verebilecekler.