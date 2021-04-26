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    • 26.04.2021 18:48
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    Son dakika! soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre, 'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan platformu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...

    Vebitcoin soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberi... Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağı eşi G.B. ve 2 şirket çalışanı, ifade işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

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    NE OLMUŞTU?

    Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katılmıştı.

        Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtmişti. Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıkmıştı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
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