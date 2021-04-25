Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza atarak yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Türkiye dün güne üç yeni kripto para skandalıyla uyandı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması ve yatırımcıların GoldeksCo.in adlı kripto para alım-satım platformuna ulaşamaması haberleri piyasada adeta deprem etkisi yarattı. Öte yandan Sistemkoin'e de iki aydır ulaşılamadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.
MASAK HAREKETE GEÇTİ
Türkiye'nin gündemine damga vuran kripto para sarsıntısının dünkü merkez üssü ise Muğla oldu. Muğla merkezli Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması, kripto parada taşların yerinden oynadığı görüşünü güçlendirdi. Vebitcoin'den yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi. Açıklamanın ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirketin Menteşe'de bulunan adresinde arama yaptı. Vebitcoin'in hesapları bloke edilirken, CEO İlker Baş'ın yanı sıra şirketin 3 çalışanı gözaltına alındı.
BAHİS ÇETESİNİN LİDERİ
İlker Baş'ın Muğla'da İddaa bayisi işletirken, kripto para işine girdiği öğrenildi. 2017'de 50 bin TL sermaye ile şirket kuran Baş'ın eşiyle birlikte 2014'te "Zenginler Kulübü" adlı bahis sitesini kurduğu ve kısa sürede 10 bin üyeye ulaştığı öğrenildi. Kulüp birçok ülkede de kısa zamanda ismini duyurarak üye sayısını hızla artırdı. Daha önce yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan İlker Baş'ın, yasa dışı bir bahis çetesinin liderlerinden biri olduğu ve sanık olarak yargılandığı öğrenildi.