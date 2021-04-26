"KAÇACAKLARINI TAHMİN ETMİYORDUK"

D.G., Özer için de, "Kaçacaklarını tahmin etmiyorduk, bunların da o zamanlar pek para kazandığını düşünmüyorduk. Çünkü ekip çok küçüktü Thodex olana kadar az adamla çok iş yapıyorlardı. Thodex olduktan sonra baya işleri açıldı, televizyonda reklam yapmaya başladılar. Benim bir mağduriyetim olmadı, ben çok az paraya çalışıyordum. Faruk ailesiyle kalmıyordu, ayrı güvenlikli özel bir sitede kalıyordu. Faruk'la ikili ilişkilerimiz gayet güzeldi, insanlarla muhabbeti çok iyiydi. Kardeşi Serap ise öyle değildi, Serap şu an gözaltında olan birini muhbir olarak tutmuştu. 'Diğer personeller ne yapıyor, kaç dakika sigara molası veriyor' gibi sorular soruyordu. Kadıköy'deki ofise Mart 2019 yılında geçince ağabeyi Kartal'daki ofiste kaldı, onlar ortak oldu, şirket kurdular. Hatta lahmacuncu açtılar. Aile şirketi olunca biz de çoğu şeyi duyup görüyorduk tahmin edebiliyorduk. Ben tanıdığım kadarıyla Faruk'tan gerçekten böyle bir şey beklemezdim. Ben şirketin ismi Thodex olduktan kısa bir süre sonra şirketten ayrıldım"