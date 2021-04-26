Arnavutluk'a kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven'in (altta) ardından kız kardeşi Serap da gözaltına alındı.



Güven Özer

DÜZENLEME BU HAFTA

Kripto para tanımı netleştirilecek.

Alım-satıma hukuki çerçeve gelecek.

Gözetim mekanizması kurulacak.

Komisyon geliri vergilendirilecek.

Türkiye, geçtiğimiz hafta milyar dolarlık kripto para vurgunuyla sarsıldı! Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer, çarşamba gecesi tüm borsa sistemini kapattı! 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı. Arkasında 391 bin mağdur bıraktı. Yüzyılın vurgununun ardından kriptoda büyük kopuş başladı. Vebitcoin isimli platform, cuma akşamı kepenk kapattı!

CEO İlker Baş, "Panik yok" tweeti atsa da MASAK tüm hesaplarını kapattı. Kripto İlker, Muğla'da eşi Güliz Baş ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturmadaki detaylar ise şok etkisi yarattı! Çünkü aile, baştan sona suça batmıştı! Buna göre 'Hanım ağa' lakaplı Güliz Baş, 3 arkadaşıyla birlikte 2014'te sosyal medyadaki iddaa dolandırıcılığına karşı 'Zenginler Kulübü'nü açtı. Yaptığı bahis tahminleriyle 10 bin üyeye ulaştı. Kulübe katılmanın şartı ise yardım kuruluşlarına bir miktar bağış yapmaktı! Kısa sürede çok sayıda kişiyi dolandıran Güliz Baş ve eşi İlker Baş hakkında o dönem soruşturma açılmış ancak ikisi de tutuksuz yargılanmıştı...

AİLE BOYU GÖZALTI

Thodex vurgunuyla ilgili soruşturma hız kesmeden devam etti. Faruk Fatih Özer'in şirkette çalıştığı belirlenen kız kardeşi Serap Özer, Kocaeli'de ele geçirildi. "Kardeşim beni de çarptı" diyen ağabey Güven Özer de Pendik'te enselendi. 69 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, 11 kişi aranıyor.

4 ÜLKEYE EKİP GİTTİ

Emniyet, Özer'i yakalamak için 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Ekipler Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve K. Makedonya'ya gönderildi.

90 BİN ÜYE MAĞDUR

İlker Baş, polisteki sorgusunda kripto para sayesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı. "15 bin lirayı ailem, kalanını şirket için kullanıyorum. 90 bin kayıtlı kullanıcı var. Şirketin işlem hacmi aylık 600-800 milyon lira arasında... Bunun binde 2'sini komisyon olarak alıyorum. Bugüne kadar 135 milyon ödeme gerçekleştirdik. Thodex'in sahibi kaçınca, müşteriler bakiyelerini çekmek istedi. Yaklaşık 80 milyon tutarı ödeme şansımız olmadı. Elimizde 8 milyonluk ürün kalınca siteyi kapattık" ifadesini kullandı.