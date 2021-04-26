Trabzon İdare Mahkemesi, öğrencinin katılmaması nedeniyle ders işlenemediği hâllerde öğretmene ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Trabzon İdare Mahkemesi, "Ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya (öğretmen), ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir" denildi.
Sabah'ın aktardığına göre Trabzon İdare Mahkemesi, öğrencinin katılmaması nedeniyle ders işlenemediği hâllerde öğretmene ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Mahkeme kararında, "Ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya (öğretmen), ek ders ücretinin ödenmesi gerekmetedir" denildi.
YALÇIN: ÖĞRETMENLER MAĞDUR EDİLMEMELİ
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Trabzon İdare Mahkemesi'nin kararını şöyle değerlendirdi:
"Eğitim-Bir-Sen olarak üyemiz adına açtığımız davada mahkeme; öğretmen görevinin başındayken, öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerle öğrencilerin derse gelmemesi nedeniyle dersin işlenememesi hallerinde ek ders görevinin yerine getirildiğine hükmetti."