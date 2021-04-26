Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2021 17:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2021 17:54
    ABONE OL

    , öğrenci derse katılmazsa bile öğretmene ek ders ücreti verileceğine hükmetti

    , öğrencinin katılmaması nedeniyle ders işlenemediği hâllerde öğretmene ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi. Trabzon İdare Mahkemesi, "Ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya (öğretmen), ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir" denildi.

    Öğrenci derse katılmazsa bile ücret alacaklar

    Trabzon İdare Mahkemesi, öğrencinin katılmaması nedeniyle ders işlenemediği hâllerde öğretmene ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.

    Trabzon İdare Mahkemesi, "Ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya (öğretmen), ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir" denildi.



    Sabah'ın aktardığına göre Trabzon İdare Mahkemesi, öğrencinin katılmaması nedeniyle ders işlenemediği hâllerde öğretmene ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.

    Mahkeme kararında, "Ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya (öğretmen), ek ders ücretinin ödenmesi gerekmetedir" denildi.

    YALÇIN: ÖĞRETMENLER MAĞDUR EDİLMEMELİ

    Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Trabzon İdare Mahkemesi'nin kararını şöyle değerlendirdi:

    "Eğitim-Bir-Sen olarak üyemiz adına açtığımız davada mahkeme; öğretmen görevinin başındayken, öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerle öğrencilerin derse gelmemesi nedeniyle dersin işlenememesi hallerinde ek ders görevinin yerine getirildiğine hükmetti."

        "Mahkeme kararında, ek ders ücreti için aranan dersin fiilen yapılmış olmasını, öğretmenden kaynaklı bir mazeret nedeniyle dersin işlenememesi hali olarak değerlendirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu gerekçeyi esas alarak bu konudaki hatalı görüşünü düzeltmeli, öğretmenleri mağdur etmemelidir"

        "EK DERS GÖREVİNİ İFA ETMEK ÜZERE OKULDA VE SINIFTA HAZIR BULUNAN ÖĞRETMENE EK DERS ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR"

        Eğitim-Bir Sen, sınıfta ders işlemek için hazır bulunduğu hâlde öğrencilerin derse gelmemesi nedeniyle ek ders ücreti ödenmeyen öğretmen adına dava açtı.

        Trabzon İdare Mahkemesi, öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı dersin işlenememesi hâllerinde ek ders görevinin yerine getirildiğine karar verdi.

        Mahkeme kararında şöyle denildi:

        "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen, ek ders ücretinin ödenebilmesi için dersin fiilen yapılmış olması şartı, ek ders göreviyle görevli öğretmenden kaynaklı bir mazeret nedeniyle dersin işlenememesi hâli olarak değerlendirilmekte ve görevli öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı dersin işlenememesi hâllerinde ek ders görevinin yerine getirildiği kabul edilmektedir… her ne kadar fiilen ek ders görevinin yapılmadığı davacının beyanıyla da sabit ise de, bu durumun davacının kusuru nedeniyle değil, tamamen davacının iradesi dışında öğrencilerin okula devamsızlıkları nedeniyle gerçekleştiği, dersin davacıdan kaynaklı bir nedenden dolayı değil de fiili imkânsızlık nedeniyle işlenemediği görülmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya, söz konusu tarihler arasındaki ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'nın çehresini değiştirecek örnek proje
        Haberler Güncel Trabzon İdare Mahkemesi, öğrenci derse katılmazsa bile öğretmene ek ders ücreti verileceğine hükmetti