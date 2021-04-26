ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili kullandığı hadsiz ifadelere en sert cevabı Meclis verecek. AK Parti, yarın HDP dışında diğer partilerin ortak imzasıyla Meclis Genel Kurulu'nda okunacak bildiri için çalışmalarını sürdürüyor. Atılacak adımlar bugün yapılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında ve yarınki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da ele alınacak.
"TÜRKİYE BUNLARA PABUÇ BIRAKMAZ"
AK Parti kaynakları, milletlerarası hukukta mütekabiliyet esasına dikkat çekiyor. Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker ise Biden'ın açıklamaları tarihi gerçeklerden ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyleyerek, "Popülizm ve kısa vadeli siyasi çıkarlar için yapılmış açıklamalar. Birleşmiş Milletler'in hukuki normları var. Kafanıza göre 'Burada katliam yapıldı' diyemezsiniz.
"TARİHİ SİYASİ AÇIKLAMALARLA DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"
Türkiye ders verilmeye kalkışılacak bir ülke değildir. Türkiye bunu bu şekilde kabul etmez, Türkiye'nin tarihi arşivleri vardır. Tarihi gerçekleri siyasi kararlarla değiştiremezsiniz. Bunun üzerinden Türkiye'ye baskı yapmaya hasmane tutum içinde olmanın kimseye faydası olmaz. Bunu baskı aracı olarak kullanarak Türkiye'ye diz çöktürmek istenmesi kimsenin haddi değildir. Türkiye böyle bir teşebbüse pabuç bırakmamıştır, bırakmaz. Biden hatasını düzeltmeli" dedi.