

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'de hiç kimse soykırım suçlamasını kabul etmeyecektir. İşlemediğimiz bir suç için sorumlu tutulamayız. ABD Başkanı'nın açıklamaları, siyasi kazanımlar için tarihi olayları politize ediyor. Bu çok yazık. Bunun elbet bir siyasi karşılığı olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biz 1915 olaylarına ilişkin gerçekleri konuşmaya her zaman hazırız. 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez.



AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak: Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Soykırım çamuru bizde tutmaz. Biden'ın devleti ise soykırımla elde edilmiş topraklarda kurulmuştur. Biden, önce kendi topraklarında ve diğer coğrafyalarda yaptıkları zulüm ve işgallerin, işlenen katliamları hesabını versin. Ellerindeki arazileri elde etmek için yok ettikleri yerlilerden özür dilesin.