RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde Biden'ın 'soykırım' açıklamaları protesto edildi!

Son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington'da çok sayıda Türk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunun önünde toplanan Türkler, Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.Ermeni yanlısı bir grup da karşı kaldırımda gösteri düzenledi. Protestoya Azerbaycanlılar da destek verdi.

25.04.2021 09:41 - Son Güncelleme: 25.04.2021 09:41
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde 'Ermeni' gerginliği!

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal "soykırım" iddiası, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Protestoya Azerbaycanlılar da destek verdi.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde 'Ermeni' gerginliği!

ABD'de yaşayan bir grup Türk vatandaşı konutun önündeki kaldırıma kurdukları çadırdan marşlar ve şarkılar çalarken, meydandaki anıtın çevresinde toplanan Ermeniler de Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde 'Ermeni' gerginliği!

ABD başkanı Joe Biden'ın skandal siyasi açıklamasının ardından Washington'da yaşayan Türkler, Türk büyükelçilik konutu ve büyükelçilik binası önüne geldiler.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde 'Ermeni' gerginliği!

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Türk Amerikan Yönledirme Komitesi'nin organizasyonunda Azerbaycanlıların da destek verdiği protesto gösterisi düzenlediler.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde 'Ermeni' gerginliği!

Gösteride bunun bir soykırım olmadığı, BM ve uluslararası mahkemelerin kararlarıyla hatırlatıldı ve tarihin tarihçilere bırakılması mesajı verildi.