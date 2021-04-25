Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde Biden'ın 'soykırım' açıklamaları protesto edildi!
Son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington'da çok sayıda Türk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunun önünde toplanan Türkler, Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.Ermeni yanlısı bir grup da karşı kaldırımda gösteri düzenledi. Protestoya Azerbaycanlılar da destek verdi.
25.04.2021 09:41
- Son Güncelleme: 25.04.2021 09:41